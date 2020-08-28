Майкоп, , 09:19 — REGNUM Дополнительные средства на поддержку медицинских и социальных работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и лицам из групп риска заражения, выделены Республике Адыгея. Выделение дополнительных бюджетных средств утверждено правительством РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Дом правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются. Люди, которые работают по-прежнему с такими пациентами, находятся в зоне риска», — прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также призвал ответственно отнестись к перечислению стимулирующих выплат для работников домов престарелых, интернатов для инвалидов, ряда других социальных организаций.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что поддержка федерального руководства на протяжении пандемии позволила оперативно реагировать на возникающие вызовы и оказывать поддержку медицинскому персоналу, работникам социальных учреждений.

«Системная работа в этом направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном собрании. По инициативе депутата Госдумы от РА Владислава Резника комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано», — сказал Мурат Кумпилов.

В соответствии с постановлением правительства РФ, Адыгее выделено почти 38 млн рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Также 32,6 млн рублей дополнительно выделено на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска. Ещё 16,8 млн рублей направят на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.