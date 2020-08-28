Майкоп, 28 августа 2020, 09:19 — REGNUM Дополнительные средства на поддержку медицинских и социальных работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и лицам из групп риска заражения, выделены Республике Адыгея. Выделение дополнительных бюджетных средств утверждено правительством РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.
«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются. Люди, которые работают по-прежнему с такими пациентами, находятся в зоне риска», — прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также призвал ответственно отнестись к перечислению стимулирующих выплат для работников домов престарелых, интернатов для инвалидов, ряда других социальных организаций.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что поддержка федерального руководства на протяжении пандемии позволила оперативно реагировать на возникающие вызовы и оказывать поддержку медицинскому персоналу, работникам социальных учреждений.
В соответствии с постановлением правительства РФ, Адыгее выделено почти 38 млн рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Также 32,6 млн рублей дополнительно выделено на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска. Ещё 16,8 млн рублей направят на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.