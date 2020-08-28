Оренбург, , 09:18 — REGNUM Оренбургская область стала одним из самых активных регионов России в развитии страхования урожая. В 2020 году охват ярового сева удвоен страховой защитой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

За весенне-летний период аграрии застраховали 247 тыс. гектаров посевных площадей (в 2019 году — 106 тыс. га), заняв по страхованию урожая первое место регионов Поволжья. Оренбуржье вошло в десятку крупнейших регионов России, участвующих в системе страхования урожая на условиях господдержки.

Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин отметил, что сельское хозяйство наиболее подвержено влиянию чрезвычайных ситуаций природного характера. Они могут нанести ущерб как отдельным хозяйствам, так и продовольственной безопасности всего региона. «Страхование от потери урожая поможет производителям сельскохозяйственной продукции минимизировать финансовые потери» — сказал он.

Стоит отметить, в 2019 году в оренбургской области от засухи сгорело 180 тыс. гектаров посевов. В 2020 году в период ярового сева аграрии застраховали 139 тыс. га пшеничных полей, 30 тыс. га посевов подсолнечника, 21 тыс. га ячменя, а также гречиху, кукурузу и прочие сельхозкультуры.

Напомним, в 2020 году на страхование посевов из областного и федерального бюджетов было выделено более 17 млн рублей.

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