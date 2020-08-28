Балашовский район, , 10:13 — REGNUM В центре «Семья» Балашовского района Саратовской области стартовал пилотный проект социального обслуживания семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба регионального минтруда.

В районе открылся специальный пункт проката всего необходимого для ухода за детьми до трех лет. Такая мера социально-экономической поддержки предусмотрена для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Жители района, воспитывающие детей раннего возраста и состоящие на соцобслуживании в центре, смогут бесплатно взять на время детскую мебель, товары по уходу за ребенком: детские кроватки, ванночки для купания, ходунки, рюкзаки-кенгуру, коляски-трансформеры, стульчики для кормления, велосипеды, санки, манежи, пеленальные столики и другое.

Аналогичные пункты проката планируют открыть и в других районах области. Так, в 2021 году данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи в Балаковском районе, в 2022 — в Саратове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область участвует в федеральном проекте «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Женщинам с детьми помогают получить новую специальность.

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