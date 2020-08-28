Уфа, , 09:12 — REGNUM Руководство Башкирии не рассматривает возможность продажи «Башкирской содовой компании» в случае увеличения доли республики в этом предприятии до контрольной. Об этом 28 августа сообщил глава региона Радий Хабиров в эфире РБК.

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По его словам, увеличение доли компании, скорее всего, будет идти в рамках уголовных дел и судебных разбирательств. И нельзя сказать, что предприятие плохо работало в то время, когда оно контролировалось республикой. Предприятие было, по сути, монополистом и эффективно развивалось, подчеркнул глава республики. Так, в цементное производство, которое было продано предприятиям, расположенным на Кипре, государство вложило порядка 5−6 млрд рублей, «а потом соответственно за копейки выведено».

Радий Хабиров отметил, что республика войдет в управление предприятием. Причем сейчас на нем неплохой менеджмент. А после спокойно будет решать все вопросы, в том числе и поиска другой сырьевой базы и модернизации предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за последние два-три года по решению учредителей Башкирская содовая компания сделала другим предприятиям, расположенным на Кипре, займы на сумму шесть млрд рублей сроком до 2029 года.

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