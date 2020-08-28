Москва, , 08:52 — REGNUM По итогам января — июня 2020 года самым продаваемым Jeep в России стала модель Grand Cherokee. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За семь месяцев текущего года продажи этих внедорожников снизились до 340 единиц — на 34%.

Второй по количеству продаж Jeep Wrangler. Его дилерам удалось реализовать в количестве 186 единиц. Здесь также наблюдается падение продаж на 31%. На третьем месте модель Jeep Compass — 136 проданных авто (-14,5%).

Пятёрку лидеров замыкают Jeep Cherokee (99 ед.; +83%) и Jeep Renegade (69 ед.; —37%).

За первые семь месяцев текущего года в РФ было приобретено 830 автомобилей бренда Jeep — на 25% меньше уровня продаж прошлого года.

Ранее представители компании Jeep сообщили о том, что к своему 80-летию бренд планирует выпустить две спецверсии пикапа Gladiator. Одну версию назовут Willys, а второй 80th Anniversary Edition.

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