Сеул, , 08:54 — REGNUM В Южной Корее продолжают сокращать площадь обрабатываемых земель. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году посевная площадь риса в стране составила 6432 га, что на 0,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что сокращение посевной площади связано со строительством объектов общественного назначения, а также с проектом правительства по замене рис другими культурами.

Известно, что в этом году посевная площадь риса в провинции Чолла-Намдо составила 156 230 га, в провинции Чхунчхон-Намдо — 131 284 га, в провинции Чолла-Пукто — 110 880 га, в провинции Кёнсан-Пукто — 97 257 га, в провинции Кёнгидо — 75 128 га.

В связи с падением цен посевная площадь красного перца также сократилась на 1,6%, до 31 146 га.

В 2019 году стоимость 1 кг перца составляла 17 588 вон (~$14,8), однако в текущем году стоимость упала до 14 646 вон (~$12,3). Его посевная площадь в провинции Кёнсан-Пукто составила 7906 га, в провинции Чолла-Намдо — 4682 га, в провинции Чолла-Пукто — 4320 га, в провинции Чхунчхон-Намдо — 3318 га, в провинции Чхунхон-Пукто — 2792 га.