Москва, 28 августа 2020, 08:42 — REGNUM Российское Министерство финансов пока не получало от белорусской стороны запроса о возможном рефинансировании долга в $1 млрд. Об этом сообщили в Минфине РФ.
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В министерстве отметили, что если такой запрос поступит, его рассмотрят в соответствии с указаниями правительства.
«Запросов от белорусских коллег пока не поступало», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал переговоры премьер-министров России и Белоруссии по поводу рефинансирования белорусского долга в $1 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможность такого рефинансирования «предметом переговоров».
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