Москва, , 08:42 — REGNUM Российское Министерство финансов пока не получало от белорусской стороны запроса о возможном рефинансировании долга в $1 млрд. Об этом сообщили в Минфине РФ.

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В министерстве отметили, что если такой запрос поступит, его рассмотрят в соответствии с указаниями правительства.

«Запросов от белорусских коллег пока не поступало», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал переговоры премьер-министров России и Белоруссии по поводу рефинансирования белорусского долга в $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможность такого рефинансирования «предметом переговоров».

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