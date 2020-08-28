Москва, , 08:41 — REGNUM С января по июль 2020 года в сегменте российского рынка грузовиков-иномарок самыми продаваемыми стали машины компании Volvo. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего с января по июль текущего года российские дилеры реализовали 2226 шведских грузовиков — на 29,6% меньше, чем было продано в 2019 году.

На втором месте по популярности среди иностранных грузовиков разместилась Scania. Её российские автолюбители за указанный период приобрели в количестве 1998 экземпляров, что более чем на четверть (26%) меньше уровня продаж прошлого года.

Тройку лидеров замыкают грузовики бренда MAN — 1745 проданных единиц. Здесь падение продаж составило 22%.

Четвёртое и пятое места рейтинга заняли соответственно Mercedes-Benz (1677 ед.; — 16%) и Isuzu (1664 ед.; +2,4%).

Напомним, за первые семь месяцев нынешнего года объем продаж грузовиков зарубежных марок снизился на 17,8%, до 14 691 единицы. Эксперты отмечают, что спад продаж грузовиков-иномарок оказался больше, чем в целом по рынку. Так, в тот же период весь рынок грузовых автомобилей в России снизился на 10,5%, до 36 908 единиц техники.

Читайте также: Импорт легковых авто в Россию снизился с начала года на 34,5%