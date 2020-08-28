Уфа, , 08:33 — REGNUM Шесть млрд рублей займов другим предприятиям сделала «Башкирская содовая компания» (БСК) за последних два-три года по решению учредителей. Об этом 28 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в эфире РБК.

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По его словам, у руководства республики возникает множество вопросов по политике займов БСК и выводу активов. Компания предоставляла займы фирмам, уставной капитал которых менее ста млн рублей, а собственники находятся на Кипре в офшоре. Причем займы были сделаны в рублях сроком до 2029 года. При этом на развитие предприятия никогда не делалось ставки с момента захождения на него этой группы акционеров.

Радий Хабиров отметил, именно это, скорее всего, и стало причиной такого пристального внимания сейчас к деятельности компании.

Глава республики подчеркнул, что примерно с 2007—2008 годов акционеры начали целенаправленно вести работу, направленную на то, чтобы республика потеряла контрольный пакет. Так, из БСК были выведены все сырьевые запасы и лицензии на сырьевую компанию. После этого было выведено и продано предприятиям, которые расположены на Кипре, цементное производство. А в это производство ранее государство вложило порядка 5−6 млрд рублей.

Отмечается, что недавно в прокуратуру было отправлено заявление о том, что сделка по размытию активов Башкирии была незаконной, не справедливой и республике был причинен ущерб, поскольку у предприятия ранее было 62% акций, а после совершения сделки стало 38%.

Радий Хабиров отметил, что вариант выкупа акций в настоящее время уже не актуален, поскольку это вопрос уже прокуратуры и правоохранительных органов.

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