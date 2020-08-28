Владивосток, , 08:35 — REGNUM За два года на средства «Единой субсидии» на Дальнем Востоке построили 363 социальных объекта, отремонтировали — 243. В регионах появились и обновились школы, детские сады, больницы, дома культуры, спорткомплексы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Помимо строительства и ремонта, обновляется медицинское оборудование в больницах и поликлиниках, модернизируются учебные классы в техникумах: чтобы студенты сразу учились производственным специальностям на современном оборудовании.

За счёт программы уже 211 учителей и врачей получили квартиры, больницы — 58 автомобилей скорой помощи, муниципалитеты — 70 автобусов.

До 2022 года из федерального бюджета всем дальневосточным регионам выделят 99,07 млрд рублей, на эти деньги построят и отремонтируют почти одну тысячу социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства РФ Магаданская область получит около 511 млн рублей на социально-экономические проекты.