Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 27 августа открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара скатился до 75,10 руб. в течение часа. Падение цен на нефть оказало ограниченное влияние на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Видимо, спекулянты на внутреннем валютном рынке понимали, что его вызвала фиксация прибыли по длинным позициям после достижения ураганом «Лаура» побережья США.

Российская валюта во время укрепления использовала все повышения нефтяных котировок, что к концу дня позволило паре доллар/рубль закрыться ниже психологического уровня 75 руб.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,55%, до 74,96 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 88,96 руб., фунт/рубль — на 0,82%, до 98,85 руб.

Инвесторы и спекулянты были сфокусированы на выступлении главы ФРС США Дж. Пауэлла, поэтому темы по Республике Беларусь и А. Навальному отошли на второй план.

Рубль подорожал к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам после выступления председателя ФРС США Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) в Канзас-Сити.

Он заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости, и росте средней инфляции 2% в год. Теперь регулятор позволит инфляции превышать 2%, чтобы компенсировать низкую инфляцию.

В качестве первоначальной реакции доллар упал, но затем быстро восстановил потери и начал укрепляться по всему рынку. Его укрепление тоже было ограниченным, так как смена подхода к монетарной политике уже была учтена рынком, а в долгосрочной перспективе она ослабит доллар.

Сегодня, 28 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $45,59 (+1,06%). На Форекс доллар подешевел ко всем основным валютам, кроме японской иены. В лидерах роста австралиец.

Можно сказать, спрос на рисковые активы остается высокий и сохранится на европейскую сессию. За $1 дают 74,77 рубля. Если по доллару сохранится негативная динамика, то по паре доллар/рубль стоит ожидать падения до 74,25 руб.

Не стоит забывать, что сегодня пятница. Рубль часто ослабленным уходит на выходные дни. Он может укрепиться в начале торгов и растерять всю прибыль на вечерней сессии.

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