Нью-Йорк, США, , 08:07 — REGNUM Объём поставляемых в КНДР нефтепродуктов из Китая и России сократился в 2020 году в два раза. Об этом говорится в материалах, опубликованных 27 августа комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

По информации комитета, объём закупок нефтепродуктов Пхеньяном в соседних странах за январь-июль текущего года составил 17 тыс. тонн, в то время как за первое полугодие в прошлом году поставки составили 34 тыс. тонн.

Составители доклада не указывают точную причину, по которой произошло столь резкое снижение показателя, однако предполагают, что на него могло повлиять усиление пограничного контроля в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, по резолюции Совбеза ООН 2397, принятой в 2017 году, годовой объем нефтепродуктов, поставляемых Пхеньяну, не может превышать 500 тыс. баррелей (60−70 тыс. тонн).

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