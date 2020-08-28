Казань, , 07:34 — REGNUM Судья арбитража Татарии Нафиев признал обоснованным банкротный иск ФНС РФ к старейшей судоходной компании России — «Татфлоту». В отношении речного перевозчика введён первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим утверждён Сергей Щекочихин — член некоммерческого партнёрства саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (Москва). Для него утверждено вознаграждение — 30 тыс. рублей в месяц.

В реестр кредиторов включены требования ФНС: в состав второй очереди задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, НДФЛ на общую сумму 34 009 559,65 рубля, в состав третьей очереди — задолженность по обязательным платежам на общую сумму 201 128 392,69 рубля.

Наблюдение продлится до 25 января 2021 года.

«В удовлетворении ходатайств должника об оставлении заявления уполномоченного органа без рассмотрения, о прекращении производства по делу отказать», — отметил судья в своём решении.

Напомним, компания ведёт свою историю с адмиралтейства, созданного в 1718 году. «Татфлот» — оператор порта, а также крупный речной перевозчик. У АО «Судоходная компания «Татфлот» в активе — речной порт в Чистополе. На предприятии работает свыше 1,3 тыс. сотрудников. Периодически у надзорных органов возникают к компании претензии по вопросу уплаты налогов и выплаты заработной платы.

Попытку обанкротить перевозчика предпринимали ещё два года назад. Все три иска, поступившие за последнее время, были поданы налоговым органом. Основанием для обращения в суд стали долги по налогам и обязательным платежам.