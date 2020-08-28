Пермь, , 06:59 — REGNUM В Пермском крае в первом полугодии 2020 года отмечено снижение числа выявленных поддельных купюр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

В январе — июне 2020 года из оборота изъято 127 поддельных банкнот на сумму 592 тыс. рублей. По данным финансового учреждения, уровень фальшивомонетничества в регионе остается стабильно низким.

Самое большое количество фальшивых купюр приходится на банкноты номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года с фиолетовым гербом. Во втором квартале их доля в общей массе подделок составила примерно 90%.

В апреле — июне выявлено шесть купюр достоинством 1 тыс. рублей, что на 33% меньше, чем во втором квартале 2019 года. Поддельных банкнот малых номиналов в 2020 году не выявлено.