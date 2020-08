Москва, , 06:47 — REGNUM Арбитраж Москвы вернул иск EDC Eastern Drink Company Ltd (Кипр) о признании банкротом ООО «Русский водочный холдинг». Причину отзыва претензий к производителю алкоголя истец не сообщил, производство по делу прекращено. Также выяснилось, что ранее был удовлетворен схожий иск другого кредитора, передаёт ИА REGNUM.

Судья вернул Николаю Бурделову — плательщику от имени EDC Eastern Drink Company Ltd (the Republic of Cyprus) из федерального бюджета госпошлину в размере 6 тыс. рублей.

Напомним, компания-ответчик занималась производством алкогольной продукции, в том числе задействовав мощности «Татспиртпрома». Три года назад по одному из судебных споров ООО «Русский водочный холдинг» обязалось выплатить компании из Татарии долг — свыше 524 млн рублей. Дело завершилось подписанием мирового соглашения.

С осени 2019 года ООО числилось в стадии ликвидации. Собственником фирмы является Виктор Злотницкий, который также имеет в активе водочную компанию в Крыму и «Крымский коньячный дом».

В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что «Русский водочный холдинг» является банкротом с 1 августа 2020 года. Судом по другому делу было удовлетворено заявление процессуального правопреемника ООО «Объединённые пензенские ЛВЗ» — ООО «Эллада» и в отношении водочной компании ввели конкурсное производство. Управляющим назначен Марат Мухутдинов. В основе дела лежал долг в размере чуть более 380 тыс. рублей.