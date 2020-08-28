Якутск, , 07:01 — REGNUM В Якутии на территории крупнейшего в стране ГОК «Инаглинский» в Нерюнгринском районе завершается строительство первой очереди шахты и обогатительной фабрики «Инаглинский-2». В эксплуатацию их планируют запустить 10 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Сроки ввода шахты и фабрики сдвинулись из-за пандемии коронавируса — их должны были достроить раньше.

Объект планировали ввести летом, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, срок ввода был перенесён.

Производственная мощность по добыче и переработке угля «Колмара» после ввода этих объектов вырастет в три раза — до 6 млн тонн в год.

Напомним, «Инаглинский» входит в ТОР «Южная Якутия» и является приоритетным проектом развития Дальнего Востока по добыче и переработке угля.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2020 года в Таджикистане добыли 970 тыс. тонн угля, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.