28 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 05:32 — REGNUM Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего топ-менеджера «Русстройбанка», пять лет назад лишившегося лицензии в том числе из-за сомнительных транзитных операций в крупных объёмах. Мещанский районный суд Москвы в ближайшее время решит судьбу бывшего вице-президента, обвиняемого в хищении и растрате 175 млн рублей, а тем временем экс-глава правления объявлен в международный розыск. ИА REGNUM выяснило детали «краха» банка, который по размеру активов в России занимал 135-е место.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело

Существенная доля банков, которые лишились лицензии после проверок регулятора, банкротятся параллельно с расследованием уголовных дел по фактам хищений из них, замещания активов неликвидным обеспечением, а также создания технических долгов или выдаче кредитов компаниям, которые никогда их не смогут выплатить. «Русстройбанк» («Русский строительный банк») не стал исключением. Пока конкурсный управляющий формировал актив для расчётов с кредиторами, следователи выяснили, что банку из-за действий руководства был причинён ущерб в 175 млн рублей.

Фигурантами по делу о растрате проходят бывший вице-президент АО «Русстройбанк» Максим Беляков и его знакомый. Следствие считает, что фигурант вместе «с бывшим председателем правления кредитного учреждения и неустановленными лицами» в 2015 году выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Те в свою очередь никакую реальную хозяйственную деятельность не вели.

Второй фигурант по делу, по данным следствия, от лица фирм обеспечивал подписание фиктивных документов и контролировал движение средств по кредитам. Общий ущерб от хищения оценили в 175 млн рублей.

В отдельное производство были выделены эпизоды с другими фигурантами. Они ещё расследуются.

История «Русстройбанка»

Компания, созданная в январе 1995 года, до 2006 года называлась «Реставрациястройбанк».

На август 2015 года, по данным бухгалтерского баланса, обязательства юрлица составляли более 28,955 млрд рублей, из которых 23,712 млрд рублей приходилось на вклады физлиц.

Банк участвовал в создании как минимум четырёх юрлиц, три из которых на сегодня ликвидированы. Среди них — ООО «Со-застройщик», в котором долю также имел и соучредитель фонда содействия военно-интеллектуальной деятельности «Военная наука» Петр Струков, данные которого совпадают с данными отца председателя правления банка и члена совета директоров Андрея Струкова. Фирма работала с 2010 по ноябрь 2018 года и была ликвидирована как недействующее юрлицо.

У «Русстройбанка» на сегодня есть и действующий актив — 2,39% в ставропольском ООО «Агрохимуниверсал», которое создано в июне 2000 года для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами. Владеют ею также Марат и Руслан Галеевы (собственник и директор ООО «Санаторий Русь» в Ставропольском крае).

В 2018 году газета «Открытая. Для всех и каждого» писала, что «Галеев когда-то вёл совместный бизнес в компании «МиГ» вместе с членами семьи сегодняшнего сенатора Михаила Афанасова, потом из этого бизнеса вышел».

Возвращаясь к «Русстройбанку». К моменту лишения лицензии у него было 11 крупных акционеров. В их числе — ООО «Мостекстиль» с долей 9,88% (конечный владелец — Игорь Крылов), ООО «ЛегионКомпани» — 9,69% (Александр Никончук и Алексей Глушаков), SynerGem Switzerland AG из Швейцарии с долей 9,17% (владелец — итальянец Алессандро Пиндилли), кипрская фирма DGTORR LIMITED — 9,99% (номинальный владелец Jason Hughes, фактический — Николай Струбчевский), OS Renaissance AG — 9,26% (Швейцария, бенефициар — Ольга Сорокина), ООО «Русфрансальянс» — 8,9% (владелец — всё та же Сорокина), ООО «Инвестиционная компания «Эксперт» — 9,5% (владелец — Марина Дятчина), ООО «Новое поколение» — 9,99% (владелец — Олег Панов). Также председатель общественного совета банка Николай Иващук лично имел 5,77% акций, а его сын председатель совета директоров — Дмитрий (7,12% акций). 9,99% принадлежало АО «Русстрой», конечными бенефициарами которого являлись родители главы правления банка — Петр и Роза Струковы.

Отзыв лицензии и банкротство «Русстройбанка»

Кредитная организация лишилась лицензии 18 декабря 2015 года. Среди причин кроме нарушения профильного законодательства регулятор называл и то, что банк был вовлечён «в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».

Решением арбитража Москвы в конце февраля 2016 года «Русстройбанк» был признан банкротом. Руководство им приняла на себя госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В ходе конкурсного производства АСВ потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Андрея Струкова, Дмитрия и Николая Иващук, Ольгу Сорокину, а также Наталию Ярощук, Ольгу Семину. Сумма претензий — 10 063 217 200 рублей. При этом суд отказал в наложении ареста на активы фигурантов в качестве обеспечительной меры.

На начало июля 2020 года у банка есть долги перед 3 367 кредиторами на общую сумму 28,481 млрд рублей.

Бывший глава правления Андрей Струков судом арестован заочно и объявлен в международный розыск. Следственный комитет России отмечает, что он скрылся от правоохранительных органов.