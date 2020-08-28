Якутск, 28 августа 2020, 04:58 — REGNUM Железная дорога до Магадана позволит совершить качественный экономический скачок Якутии и Колымы, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.
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Эксперт напомнил, что строительство железной дороги от Нижнего Бестяха в Якутии до Магадана предусматривалось по первичному проекту строительства железной дороги.
«В этом случае обеспечивалась загруженность железной дороги за счёт освоения месторождений полезных ископаемых Восточной Якутии и Магаданской области.
Железная дорога до столицы Колымы позволит совершить качественный экономический скачок Якутии и Магаданской области. Появятся возможности для развития туризма и перерабатывающих отраслей промышленности», — считает Юрий Данилов.
Как сообщало ИА REGNUM, возможность строительства железной дороги до Магадана до 2035 года рассматривают в Российских железных дорогах. Об этом 27 августа сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.