Москва, , 03:54 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к компании, которая входит в состав дивизиона госкорпорации «Ростех» — ЗАО «Российская корпорация средств связи». Дело к производству пока не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск Kad.arbitr.ru

Истцом выступает ставропольское ООО «Спецстройбезопасность». Иск поступил 26 августа 2020 года. В мае 2019 года это же общество выиграло суд у ЗАО. В деле речь шла о долге «по сублицензионному договору №ССБ-ЛД-223/1 от 02 ноября 2017 года в размере 1 800 000 рублей, неустойке в размере 599 400 рублей». Компания-истец работает в сфере производства электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Российская корпорация средств связи» создано в декабре 2007 года. Средняя численность сотрудников — около 120 человек. Директор с апреля 2019 года — Ирина Круковская. Уставный капитал — 1 млн рублей. Учредители — ЗАО «Голлард» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

На сайте «Ростеха» уточняется, что ЗАО «Российская корпорация средств связи» является первой российской компанией, которая специализируется на разработке доверенного телекоммуникационного оборудования и создании комплексных систем безопасности.