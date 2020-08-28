Магадан, Магаданская область, , 04:06 — REGNUM В Магадане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют дороги к образовательным и досуговым учреждениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В столице Колымы продолжается ремонт участка дороги к политехническому техникуму и ко Дворцу детского и юношеского творчества. Протяженность — около 520 метров, площадь асфальтирования — 8910 кв. метров.

Помимо ремонта дорожного полотна проводится реконструкция подпорной стены около Политехникума, расширение дороги, устройство пандусов, ремонт дождевых канализаций и укладка бордюра вдоль пешеходных и проезжих частей. Также в проекте — устройство газонов, замена ограждений, установка дорожных знаков, замена люков и колодцев. По окончании работ дорожники нанесут разметку.

По контракту работы должны быть завершены в 2021 году, но подрядчик — предприятие «МАГТЭКС» планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно — уже в этом.

Стоимость реконструкции участка — 47,3 млн рублей. На досрочное завершение ремонта автодороги и тротуаров дополнительно направят 20 млн рублей из резервного фонда РФ.

Также в этом году за 190 млн рублей отремонтируют участки дорог на Колымском шоссе и по ул. Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона Солнечный.

Ещё 75 млн рублей Магаданская область получит на текущий ремонт автодороги «Магадан — Балаганное — Талон» протяженностью 1,8 км. Дорожники проведут асфальтирование, отсыпку песчано-гравийной смесью обочин на всём протяжении участка, обустроят площадки отдыха.

На Колыме проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется с 2019 года. Уже отремонтировано 28 участков. До 2024 года отремонтируют 34,5 тыс. метров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс России утвердил паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» 24 декабря 2018 года. Срок реализации нацпроекта ограничен 2024 годом. В состав нацпроекта входят четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» и «Автомобильные дороги Минобороны России».