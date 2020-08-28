Москва, , 03:27 — REGNUM Конкурсный управляющий банка «Северо-восточный альянс» (СВА) потребовал привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать убытки с 15 бывших топ-менеджеров и бенефициаров банка. Соответствующее заявление поступило в арбитраж Москвы в рамках банкротного дела, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма требований — 2 955 482 963,91 рубля. Среди ответчиков — конечные владельцы акций банка, контролировавшие его через юрлица, а также члены совета директоров. К ответу просят привлечь и председателя правления Василия Головинского.

Напомним, банк, занимавший на тот момент 250-е место по размеру активов в своей отрасли, остался без лицензии 21 августа 2017 года. Среди причин регулятор называл то, что АКБ был ориентирован на обслуживание интересов собственников и проводил высокорискованную кредитную политику в отношении заёмщиков, которые были прямо или косвенно связаны с конечными бенефициарами.

В мае «СВА» продлили срок конкурсного производства ещё на полгода — до 29 ноября 2020 года.