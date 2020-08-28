Анадырь, , 03:20 — REGNUM В Анадыре на Чукотке спецкомиссия проверила больше половины жилого фонда на готовность к осенне-зимнему сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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При осмотре уделяется внимание состоянию фасадов домов и межпанельных швов, кровли, входной группы подъездов, целостности подъездных окон и перил, освещению, состоянию тепло‑ и водораспределительных узлов.

В числе недочётов выявлены неисправности входных и межтамбурных дверей подъездов, разбитые окна на лестничных площадках, неудовлетворительное состояние козырьков подъездов и порожков, расшатанные перила.

Всего проверено 55% многоквартирных домов. По пяти домам рекомендовано перенести срок проведения капремонта на более ранний.

Оформить паспорта готовности на каждый дом планируется до 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии рекомендовали коммунальным предприятиям начать отопительный сезон раньше обычных сроков.