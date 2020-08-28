Москва, , 03:12 — REGNUM Конкурсный управляющий «Центрального коммерческого банка», который остался без лицензии четыре года назад, продал с торгов один из особняков в Москве. Распродажа имущества проходит в рамках формирования конкурсной массы для расчётов с кредиторами. Особняк продан за 491,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Банк, созданный в июле 1994 года, лишился лицензии 26 сентября 2016 года. На тот момент по размеру активов он занимал 206-е место в банковской системе РФ. По данным регулятора, «Центркомбанк» был вовлечён «в проведение сомнительных транзитных операций».

Продажа имущества банка проходит в рамках процедуры его банкротства. Особняк общей площадью 4 192,2 кв. м, который находится в историческом центре Москвы в районе Замоскворечья, был продан с торгов за 491 111 112 рублей. Его выкупил банк «Авангард».

Напомним, на начало июля 2020 года «Центркомбанк» имеет долги перед 552 кредиторами на общую сумму 7,689 млрд рублей.