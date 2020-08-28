Москва, , 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Сумма уплаченных ими налогов за тот же период составила 3,5 млрд рублей.

Сегодня общая численность самозанятых в России достигла 1 млн человек, и ежедневно в качестве таковых регистрируются 3,5 тыс. человек. Специальный режим налогообложения для них действует в 79 из 85 российских регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому налог на профессиональный доход может вводиться во всех субъектах РФ.

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