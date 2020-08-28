Тегеран, , 08:18 — REGNUM 27 августа министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что иранская пограничная торговля с соседними государствами осуществляется через 30 трансграничных таможенных терминалов, соблюдающих защитные протоколы здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эслами сделал такие замечания в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе заседания иранский министр подчеркнул важность снятия любых ограничений для стимулирования торговли между Ираном и Туркменией.

«Иран является посредником в торговых отношениях с соседними государствами», — сказал министр, выразив надежду, что объем торгового обмена с дружественными государствами, включая Туркменистан, в ближайшее время достигнет прежнего уровня до начала пандемии.

Эслами отметил, что тесные и стратегические переговоры между президентами Ирана и Туркменистана свидетельствуют о давних отношениях.

Он также призвал туркменские власти к сотрудничеству в целях безопасного повторного открытия пограничных терминалов Сарахс и Инчеборун, а также устранения препятствий для железнодорожного сообщения в пограничных пунктах.