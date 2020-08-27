Подгорица, , 22:13 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки было обработано 562 ПЦР-теста, из них оказалось 59 положительных.

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Один человек умер, а всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 89 человек.

За сутки выздоровели 48 пациентов. Всего активных случаев в Черногории фиксируется 863, количество заболевших на 100 тысяч населения — 139.