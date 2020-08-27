Магнитогорск, Челябинская область, , 21:03 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области начал работу завод по выпуску сжиженного природного газа. На Южном Урале это первое предприятие такого рода, сообщает пресс-служба губернатора.

Завод относится к компании Новатэк и рассчитан на выпуск 40 тыс. тонн в год. Продукция будет использоваться в виде газомоторного топлива. Проектная мощность оценивается в 5000 кг/ч.

В правительстве Челябинской области надеются на то, что теперь регион одним из первых в России перейдёт на экологичный, экономичный и комфортный транспорт. Также продукцию предприятия собираются поставлять в соседние регионы.