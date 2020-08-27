Пекин, , 20:32 — REGNUM В Пекине вступает в завершающую стадию подготовка к Китайской международной ярмарке торговли услугами 2020 года, которая пройдет в начале сентября. Об этом 27 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что в рамках форума запланировано проведение около 190 мероприятий, включая отраслевые семинары, рекламные кампании и другие акции по обмену опытом.

По итогам ярмарки планируется опубликовать около 30 отчетов о развитии сферы услуг, сведения об индексах и рейтингах, которые будут формироваться на десяти площадках в сфере электронной торговли, информации, финансов, IT и других отраслях.

Организаторы форума, поддержку которому оказывают министерство коммерции КНР и муниципальные власти Пекина, собираются представить общественности различные интернет-приложения с использованием различных новых технологий и услуг, в том числе в сфере искусственного интеллекта, финансовой безопасности, виртуальной реальности и дистанционного образования.