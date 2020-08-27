Архангельск, , 20:16 — REGNUM В Архангельске планируют открыть завод по изготовлению готовых блюд. Предприятие будет производить 80 тысяч порций в день. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Предполагается, что завод в областном центре будет оснащен несколькими технологическими линиями. Например, фабрикой-кухней по производству полуфабрикатов и готовых экологичных биологически безопасных блюд по технологии заморозки HEF мощностью 80 000 комплексных порций в день. Технология высокоэнтропийной заморозки позволяет сохранить все питательные и вкусовые свойства приготовленных продуктов без добавления генно-модифицированных компонентов и трансжиров. Особенность таких продуктов в том, что благодаря новым системам приготовления они отличаются долгим сроком хранения.

«Одновременно на новом заводе планируется организовать производство дополнительного питания на основе молочных продуктов архангельских товаропроизводителей», — пояснил заместитель министра экономического развития Архангельской области Александр Билий.

Отметим, что вопрос строительства в Архангельске завода по производству готовых блюд с применением технологии высокоэнтропийной заморозки обсуждался с представителями Фонда «Арктика-СГ» в конце июня. Именно тогда гости посетили регион с целью оценки перспектив реализации на территории Архангельской области двух инвестиционных проектов.