Чебоксары, 28 августа 2020, 07:03 — REGNUM В Чувашии комиссия УФАС признала обоснованной жалобу по продаже участка в Марпосаде из-за отсутствия информации о расходах на подключение к сетям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Жалоба поступила от жителя региона на действия администрации Марпосада. По данным антимонопольной службы, организатор торгов при проведении открытого аукциона по продаже земельных участков не разместил информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. По данным ведомства, начальная цена лота превышала 189 тыс. рублей, разрешённое использование участка — магазины.
Отметим, что 15 сентября антимонопольная служба проведёт публичные обсуждения, где будут обсуждены нарушения правил недискриминационного доступа, особенности порядка технологического присоединения садовых, огороднических или гаражных товариществ.