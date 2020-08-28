Чебоксары, , 07:03 — REGNUM В Чувашии комиссия УФАС признала обоснованной жалобу по продаже участка в Марпосаде из-за отсутствия информации о расходах на подключение к сетям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Жалоба поступила от жителя региона на действия администрации Марпосада. По данным антимонопольной службы, организатор торгов при проведении открытого аукциона по продаже земельных участков не разместил информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. По данным ведомства, начальная цена лота превышала 189 тыс. рублей, разрешённое использование участка — магазины.

«Согласно предписанию, органу местного самоуправления необходимо отменить данный аукцион», — говорит начальник отдела УФАС Ксения Сергеева.

Отметим, что 15 сентября антимонопольная служба проведёт публичные обсуждения, где будут обсуждены нарушения правил недискриминационного доступа, особенности порядка технологического присоединения садовых, огороднических или гаражных товариществ.