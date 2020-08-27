Майкоп, , 17:03 — REGNUM Участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видеосвязи 27 августа провёл с регионами вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Адыгеи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Пресс-служба главы Республики Адыгея

На заседании обсуждалась ситуация в сфере реализации национальных проектов, в частности, в жилищном строительстве. Отмечалось, что важно использовать возможности государственных программ и проектов, связанных с выделением жилья и земельных участков под ИЖС. Также обсуждались вопросы формирования комфортной городской среды в регионах и вопросы готовности объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона. Подводя итог, Марат Хуснуллин подчеркнул, что данный вопрос должен находиться на личном контроле глав субъектов России.

В Адыгее финансирование мероприятий программы создания комфортной городской среды в 2020 году составило 141,6 млн рублей, на эти средства благоустроено 13 общественных и 35 дворовых территорий. В 2019 году Адыгейск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 64,5 млн рублей на реконструкцию мемориального комплекса «Победа». Сейчас работы здесь находятся на завершающей стадии.

Что касается подготовки к зиме, что в регионе утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2020—2021 годов. Планируется подготовить к эксплуатации 255 котельных, 302 км тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, более 3 тыс. км газопроводов.

«Безусловно, мы все видим масштабную поддержку Правительства РФ в решении таких стратегически важных для регионов страны направлений, как жилищное строительство, развитие дорожной сети, совершенствование энергетической инфраструктуры и ряда других. Всё это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления, приложить все усилия для достижения поставленных федеральным руководством целей», — прокомментировал по итогам заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов.