Кемерово, , 16:49 — REGNUM Угольные предприятия Кемеровской области, несмотря на кризис, сохраняют рабочие места. Но сейчас отрасль столкнулась с большими проблемами. Об этом во время сегодняшней прямой линии заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Уголь Raimond Spekking

«Заречная» находится в стадии банкротства, несколько компаний постарались вытащить её из этой ситуации, но не получилось. Мы стараемся помочь каждому шахтёру, запустили программы поддержки, чтобы другие предприятия могли взять их на работу, — отметил глава Кузбасса. — Вообще наши угольные предприятия, несмотря на кризис, сохраняют рабочие места. Сегодня более 40% доходов в нашем бюджете — это доходы от угольной промышленности. Но сейчас отрасль столкнулась с большими проблемами».

Он уточнил, что необходимо модернизировать предприятия и решить задачу вывоза на азиатско-тихоокеанские рынки, на Восточный полигон. Решение о развитии направления принято президентом РФ. РЖД предоставлено право развивать этот полигон с большими льготами на перевозки.