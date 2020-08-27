Липецк, , 16:32 — REGNUM Липецкая область лидирует в Центральном федеральном округе по привлечению инвестиций в экономику в первом полугодии 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в управлении инвестиций и инноваций региона, по объему инвестиций на душу населения Липецкая область уступила только Москве.

Общий объём инвестиций по итогам первого полугодия превысил 60 млрд рублей. Только 18% из них — кредитные средства, основная часть — собственные средства предприятий. В расчете на одного жителя области инвестиции составили 53 тысячи рублей. Традиционно для области более половины всех вложений направлены в развитие металлургического производства и сельского хозяйства — 28 и 25% соответственно. Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения (9%), производства пищевых продуктов (6,6%), энергетику (5%) и связь (4,4%).

Среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал Елецкий район, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский, Становлянский районы и город Липецк. Крупные капиталовложения предприятий области в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору. Крупнейшими инвесторами региона являются ПАО «НЛМК», АО «Прогресс», ООО «Агроном-Сад», ООО «Овощи Черноземья». Решение о размещении на территории региона в первом полугодии принял мировой бренд Bayer.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив президента России»,-отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.