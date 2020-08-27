Ижевск, , 16:12 — REGNUM Правительство Удмуртии выделило 1,5 млн рублей на выплату компенсаций пчеловодам за гибель пчел из-за отравления пестицидами в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Пасечник © ИА Красная Весна

Заявки от пострадавших пасечников будут принимать в минсельхозе региона с 1 по 30 сентября.

Пчеловоды, у которых погибло более 80% от общего количества имеющихся пчел, получат компенсацию в размере до 90%. При гибели от 50% до 80% компенсация составит до 50%, 20% получат пчеловоды, у которых погибло от 30% до 50% пчел.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава минсельхоза республики Ольга Абрамова отмечала, что министерство начало получать единичные сообщения от пчеловодов по поводу отравления пчел из-за возможной обработки полей пестицидами. По словам министра, каждое обращение берется на особый контроль, осуществляется выезд группы специалистов на пасеку для исследования фактов обращения. В конце августа в республике заработает информационный портал «Спаси пчелу», который станет дополнительной помощью пчеловодам в вопросах взаимодействия с сельхозпредприятиями.

В конце июля Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Удмуртии был присвоен статус региона, неблагополучного по нозематозу пчёл, без зон исключения.

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