Москва, , 16:00 — REGNUM Котировки нефти 26 и 27 августа утром не могли определиться с направлением, а на дневных торгах, отыграв новости о последствиях урагана «Лаура», идут вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка lalabell68

«Цена нефти марки Brent сегодня теряет 0,32%, а WTI падает уже на 0,6%. Коммерческие запасы нефти в США за неделю упали на 4,69 млн баррелей, хотя рынок ждал падения только на 3,69 млн, но на нефтяные котировки даже эта ранее важная информация влияния ни вчера, ни сегодня утром не оказала.

По-видимому, нефтяной рынок обеспокоен новостью от Минэнерго США о росте добычи нефти на прошлой неделе, несмотря на ожидания ураганов, на 100 тыс. б/с.

Цена Brent после краткосрочной коррекции имеет шансы подрасти до $47 за баррель, хотя не исключено, что этот уровень окажется таким же шатким, как и текущие $46 за баррель.

Сегодня цена на нефть марки Brent ожидается в коридоре $45,5−46,5 за баррель», — полагает эксперт.

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