Москва, , 15:53 — REGNUM Валютный рынок 27 августа слегка корректирует позиции, а рубль немного выравнивается. Доллар стоит 75,12 руб., евро — 88,72 руб., валюты дорогие, но такова конъюнктура, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Политические риски, привнесенные в информационное поле происходящим в Белоруссии, уже давно отыграны рынком капитала. Налоговый период в России завершается, так и не оказав серьезной опоры отечественной валюте.

Но на более-менее стабильной нефти рубль все равно снижался предыдущие дни — почему? Версия тут одна: Минфин и ЦБ заняты сведением бюджета, а для этого нужно убрать часть его дефицита. Об этом говорилось ранее, но сейчас это хорошо видно.

Проще всего это сделать, контролируемо ослабляя позиции рубля, пока нефть сравнительно высоко, а новостной поток спокойный. Все именно так, как и должно быть.

Доллар может пока балансировать в пределах 74,50−75,50 руб., но как только Минфин решит, что с бюджетом все неплохо, американская валюта быстро вернется в коридор 73−75 руб.», — считает эксперт.

Евро по-прежнему выглядит слишком дорогим около 89 руб. и может пока торговаться в коридоре 88−89 руб.

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