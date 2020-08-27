Бангкок, , 16:04 — REGNUM В Бангкоке представители Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA) провели ряд онлайн-консультаций по вопросам экспорта «K-Food in Bangkok 2020». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, в мероприятии приняли участие представители 20 южнокорейских пищевых компаний, желающих выйти на тайский рынок, а также представители 42 компаний и ретейлеров Таиланда, включая Siam Makro PCL и CP ALL PCL.

О сумме подписанных экспортных контрактов не сообщается.

Представители KOTRA отмечают, что в последнее время в Таиланде растет спрос на южнокорейские продукты питания. Так, например, в первой половине 2020 года экспорт лапши быстрого приготовления рамён вырос на 43,4%, а различных соусов — на 89,7%.