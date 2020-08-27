Москва, , 15:49 — REGNUM Правительство России выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. Об этом 27 августа на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Круизные теплоходы Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Средства будут выделяться в виде грантов по результатам конкурса среди туристических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые предложат интересные туристические продукты.

Максимальный размер гранта на одного победителя конкурса составит не более 3 млн рублей. Это позволит поддержать 400 туристических компаний и ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным регионом России для отдыха в санатории по кешбэку назван Краснодарский край.

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