Биробиджан, 27 августа 2020, 15:45 — REGNUM В Еврейской Автономной Области в четырех областных пожарно-спасательных частях, расположенных в Амурзете, Ленинском, Николаевке и Смидовиче; семи отдельных пожарных постах в селах Биджан, Бирофельд, поселках Волочаевка-2, Биракан, Известковый, Кульдур и Приамурский, а также в поисково-спасательном подразделении двадцать лет не было ремонта. Сейчас, благодаря поддержке правительства ЕАО, здесь проводятся капитальные ремонты зданий, обустраивают места отдыха личного состава и территории.
Сотрудники пожарно-спасательных частей ЕАО ежедневно защищают жителей региона от огненной стихии, помогают им справиться с чрезвычайными ситуациями, предотвратить беду. А это требует максимально комфортных условий несения службы. Здания поисково-спасательного подразделения области не обновлялись с 2004 года. Как рассказал заместитель руководителя подразделения Алексей Поляков, первые строительные материалы — линолеум, пластиковые окна и краска — поступили сюда неделю назад. Сегодня ремонтировали комнату дежурного, где спасатели принимают вызовы. В помещениях уже установлены одиннадцать пластиковых стеклопакетов, завершается подготовка ворот выездных боксов к покраске. Восстановительные работы выполняются силами спасателей.
Кроме того, власти региона поддерживают ГУ МЧС России по ЕАО в строительстве пожарного поста в селе Приамурском. Из-за природных особенностей эта территория сильно подвержена пожарам.