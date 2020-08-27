Биробиджан, , 15:45 — REGNUM В Еврейской Автономной Области в четырех областных пожарно-спасательных частях, расположенных в Амурзете, Ленинском, Николаевке и Смидовиче; семи отдельных пожарных постах в селах Биджан, Бирофельд, поселках Волочаевка-2, Биракан, Известковый, Кульдур и Приамурский, а также в поисково-спасательном подразделении двадцать лет не было ремонта. Сейчас, благодаря поддержке правительства ЕАО, здесь проводятся капитальные ремонты зданий, обустраивают места отдыха личного состава и территории.

«Спасатели и пожарные — это не просто профессии, это образ жизни. Многие бойцы считают пожарную часть вторым домом, настолько крепки и слажены взаимоотношения в коллективах. Плечом к плечу бойцы готовы рисковать собой, чтобы спасти жизни и имущество граждан. Техника, экипировка, оснащение и комфортные помещения — важные элементы повышения результатов нашей совместной деятельности, направленной на обеспечение безопасности жителей Еврейской автономной области. Благодаря проведенным ремонтным работам свыше 220 наших сотрудников теперь будут нести службу в достойных условиях», — рассказал журналистам начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области полковник Роман Бойко.

Сотрудники пожарно-спасательных частей ЕАО ежедневно защищают жителей региона от огненной стихии, помогают им справиться с чрезвычайными ситуациями, предотвратить беду. А это требует максимально комфортных условий несения службы. Здания поисково-спасательного подразделения области не обновлялись с 2004 года. Как рассказал заместитель руководителя подразделения Алексей Поляков, первые строительные материалы — линолеум, пластиковые окна и краска — поступили сюда неделю назад. Сегодня ремонтировали комнату дежурного, где спасатели принимают вызовы. В помещениях уже установлены одиннадцать пластиковых стеклопакетов, завершается подготовка ворот выездных боксов к покраске. Восстановительные работы выполняются силами спасателей.

«Мы планируем завершить ремонт в течение недели. Работа для нас — второй дом. После ремонта спасатели будут комфортнее себя чувствовать, заступая на суточные дежурства», — говорит Алексей Поляков.

Кроме того, власти региона поддерживают ГУ МЧС России по ЕАО в строительстве пожарного поста в селе Приамурском. Из-за природных особенностей эта территория сильно подвержена пожарам.