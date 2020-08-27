Москва, , 16:08 — REGNUM По итогам июля 2020 года автодилеры японской марки Mitsubishi в России продали на 17% меньше машин, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в прошлом месяце в России было продано 2292 автомобиля Mitsubishi. С января по июль реализация японской компании на российском авторынке составила 13 900 машин — на 37% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Лидером продаж Mitsubishi в России в июле стал кроссовер Outlander. За месяц было продано 1147 экземпляров данной модели. Причем продажи кроссовера упали на 47% в годовом исчислении.

На второй строчке оказался рамный внедорожник Pajero Sport, чьи продажи в июле, наоборот, выросли на 34%, до 417 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi ASX. Данный компактный кроссовер в России в прошлом месяце приобрели 317 автолюбителей (рост в 3,8 раза).

Ранее стало известно, что Mitsubishi может прекратить поставки кроссоверов в Европу.

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