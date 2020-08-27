Душанбе, , 15:39 — REGNUM Доля минеральных продуктов в структуре импорта в Таджикистан по итогам первых семи месяцев 2020 года составила 19,2%, сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

В перечень минеральных продуктов входят нефтепродукты, уголь, руда, концентраты и электроэнергия. Сумма импорта по данной группе составила $335,8 млн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Доля транспортных средств в структуре импорта составила 7,1% — $123,6 млн, что на 34,1% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2020 года Таджикистан импортировал 351,3 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Импорт нефтепродуктов в Таджикистан вырос на 28,8%