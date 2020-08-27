27 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Денис Буйволов, , 16:18 — REGNUM Несмотря на продолжающийся тренд перехода рекламодателей из традиционных источников рекламы в онлайн, мы считаем, что на текущий момент бизнес Twitter оценен справедливо. В то же время устойчивые позиции социальной сети и ряд возможностей для дальнейшей монетизации делают ее привлекательной в долгосрочном плане. По нашим оценкам, целевая цена акции компании на горизонте 5 лет составляет $50.

Twitter Esther Varga

Пандемия COVID-19 еще больше ускорила тренд на повышение доли онлайн-рекламы в рекламных бюджетах компаний. Хотя в первой половине 2020 года наблюдался слабый рост доходов от онлайн-рекламы (+2,4%), он все же шел в разрез с падением общих рекламных доходов на 0,2%.

Мы считаем, что в условиях замедления темпов роста новых пользователей у компании остаются возможности для дальнейшего роста выручки за счет монетизации незарегистрированных пользователей и повышения активности текущих пользователей в соцсети.

В преддверии президентских выборов в США мы ожидаем повышения активности текущих пользователей соцсети, что может повысить интерес рекламодателей к Twitter и стать хорошим драйвером для роста выручки во втором полугодии. Мы ожидаем 18% роста выручки в 2021 году и двухзначных темпов роста в течение следующих 5 лет.

Twitter Spencer E Holtaway

Основные риски:

снижение расходов на рекламу из-за пандемии COVID-19;

усиление конкуренции и переток текущих пользователей в другие социальные сети;

проблемы с приватностью данных и безопасностью аккаунтов.

Twitter — американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью, которая доступна на более чем 40 языках. Компания была создана Джеком Дорси в 2006 году. Количество ежедневных пользователей составляет 186 млн человек. Также компании принадлежит мобильное приложение Periscope, которое позволяет обмениваться видео с другими людьми, в том числе через свой аккаунт в Twitter. 86% выручки компания получает от продажи рекламы, которая транслируется пользователям социальной сети, а также через сайты партнеров, на которых высвечиваются твиты. 14% выручки компании приходится на лицензирование данных. Ключевым рынком является США (56% выручки), вторым по размеру рынком идет Япония с долей в 16% от выручки.