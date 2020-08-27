Москва, , 15:34 — REGNUM Лучше бы, чтобы цена на нефть была выше, чем сегодня. Об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

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«Лучше бы она была чуть побольше», — сказал Путин.

Днём 27 августа цена на смесь марки Brent снизилась на 0,1% — до $46,12 за баррель.

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