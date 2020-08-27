Симферополь, , 15:26 — REGNUM Трасса «Таврида» в Крыму, строительство которой велось с 2017 года, официально открыта. Об этом 27 августа заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин 27 августа: большое интервью и поездка в Крым — трансляция»

Глава Минтранса официально сообщил о завершении строительства трассы. Он также сообщил, что трассе за рулём автомобиля проехал президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трассы «Таврида» в Крыму протяжённостью более 250 км стартовало в 2017 году. Официальный ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года, открытие движения планировалось изначально на сентябрь.