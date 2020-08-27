Киев, , 15:27 — REGNUM По итогам июля 2020 года украинские дилеры реализовали 9,2 тыс. экземпляров новых легковых автомобилей — на 11,1% больше, чем за аналогичный период год назад. Об этом 27 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место в марочном рейтинге на авторынке Украины в июле заняла французская марка Renault. Украинские дилеры реализовали за отчётный период 1,5 тыс. автомобилей данного производителя. Это на 19% больше, чем год назад.

Второе место по популярности занял японский бренд Toyota — 1,2 тыс. проданных легковушек (+12%). Тройку лидеров замыкает Peugeot. Автомобилей этого бренда дилерам удалось продать в количестве 520 единиц. Здесь продажи выросли в 2,5 раза.

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились Hyundai (472 ед.; — 2%) и Skoda (443 ед.; — 33%) соответственно.

Напомним, продажи новых автомобилей на Украине по итогам первого полугодия 2020 года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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