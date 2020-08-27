Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:24 — REGNUM Трем кенийским авиакомпаниям запретили осуществлять полеты в соседнюю Танзанию в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на постановление Управления гражданской авиации Танзании (TCAA).

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В соответствии с постановлением, все рейсы авиакомпаний AirKenya, Fly540 и Safarilink были отменены. Самолеты вышеперечисленных авиакомпаний обычно осуществляют ежедневные перевозки туристов из Найроби на Килиманджаро и Занзибар.

В интервью изданию глава TCAA Хамза Джохари подтвердила отмену рейсов.

По словам репортеров, отношения Кении и Танзании ухудшились из-за подходов, применяемых правительствами стран для борьбы с пандемией. В июле в Кении выпустили список из 130 стран, прибывающие из которых могут не соблюдать 14-дневный карантин. Однако Танзания в данный список включена не была.

Авиакомпании Kenya Airways также было запрещено совершать рейсы в Танзанию после того, как ранее в августе правительство Кении исключило Танзанию из списка 19 стран континента, туристы из которых могут не соблюдать двухнедельный карантин по прибытии.