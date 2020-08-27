Москва, , 14:58 — REGNUM Ситуация с утечкой данных 55 тыс. банковских карт иллюстрирует проблему безопасности, связанную уже не с интернетом, а с моделью принятого в цифровой экономике бизнеса, которая держится на партнёрствах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Банковская карта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проблемы, которые получил Марк Цукерберг, владелец Facebook, дававший многочисленным партнёрам доступ к пользовательским данным, широко известны.

После того, как компания Cambridge Analytica расхвасталась, что помогала политтехнологам использовать такие данные для сбора голосов за Дональда Трампа, Цукерберга регулярно вызывают в Конгресс, а многочисленные знаменитости хлопают виртуальными дверьми, отписываясь от Facebook.

Утечка всегда происходит по вине какого-нибудь партнёра, потому что бизнес-модели цифровой экономики исповедуют снижение издержки за счёт партнёрств.

В данном случае РБК говорит, что утечка произошла из маркетплейса Joom, а сам он говорит, что виноват контрагент, которого в марке взломали киберхакеры.

Контрагаент наказан путём отключения от Joom. А добычей хакеров стали 10 из 16 номеров кредитной карты, срок её действия, личная информация о владельце и его контакты.

Выглядит это так, что подобная история может повториться ещё 100 или 200 раз, поскольку маркетплейсов — десятки, а контрагентов у них — ещё больше.

Сейчас торговля мигрирует в онлайн. Акции «М.Видео» взлетели на 40% после сообщения о том, что 56% продаж компании теперь совершаются онлайн, а американской Target на похожей новости — на 12%.

А раз граждане всё покупают онлайн и используют банковские карты, значит, работа киберкриминала становится эффективнее — в экономике это называется «эффектом масштаба».

Поэтому, к большому сожалению, можно быть уверенным и в росте числа хищений информации, и в росте числа попыток этой информацией воспользоваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на ЦБ РФ и компанию Visa, что персональные данные держателей 55 тыс. банковских карт оказались в распоряжении мошенников после утечки.

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