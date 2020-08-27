Ташкент, , 14:57 — REGNUM Таджикистан и Туркмения планируют подключиться к работе единого энергетического кольца в Туркестане. Об этом 27 августа сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева.

«В последнее время мы активизировали региональную интеграцию в сфере электроэнергии», — сказал замминистра. По его словам, последние годы экспорт и импорт электроэнергии между соседними странами проходит в круглосуточном режиме.

Ходжаев считает, что это произошло за счет понимания всеми сторонами своих энергетических потребностей. Он считает, что к 2030 году экспортно-импортные операции в рамках единой энергосистемы увеличатся вдвое.

Отметим, в настоящее время к единому энергетическому кольцу Туркестана постоянно подключены Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Подключение Таджикистана планируется завершить в 2021 году.