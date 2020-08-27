Москва, , 14:44 — REGNUM На расселение аварийного жилья правительство России дополнительно направит 50 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

Он рассказал, что во время рабочей поездки на Дальний Восток затрагивалась тема аварийного жилья. Мишустин отметил, что тема актуальна и в других регионах РФ.

«По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами. И на такие цели в целом по стране направим дополнительные 50 млрд рублей», — сказал он.

По словам главы правительства, средства позволят в ближайшие два года расселить более 1 млн кв. метров аварийного жилья дополнительно.