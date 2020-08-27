Москва, , 14:33 — REGNUM В России, несмотря на экономические сложности, продолжают расти резервы, что внушает оптимизм по поводу восстановления экономики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создаёт дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно. Это создаёт нам определённую уверенность в том, что при необходимости мы сможем финансировать в том числе и социальный мандат», — заявил Путин.

«Всё это вместе говорит о том, что мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден. И я надеюсь, что мы постепенно будем восстанавливаться», — подчеркнул он.

Президент отметил, что в этом Россия мало чем отличается от других стран мира.

«В следующем году, я думаю, мы это восстановление обеспечим», — заключил президент.